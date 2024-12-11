Трамп утверждает, что США ведут конструктивные переговоры с РФ и Украиной

Глава США рассказал об ожиданиях от соглашения с Москвой и Киевом.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе ведет очень конструктивные переговоры и с российским руководством, и с киевским режимом о мирном урегулировании регионального конфликта на Украине. Соответствующей информацией поделился лидер Белого дома в Вашингтоне, когда выступал перед местными журналистами на пресс-конференции по результатам рабочей встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Также иностранный политик высказался о том, какими могут быть потенциальные договоренности с Кремлем и будет ли он выступать против сохранения Москвой под ее контролем освобожденных из-под контроля Киева территорий.

Мы проводим очень хорошие, очень конструктивные переговоры по Украине. Мы говорим с россиянами, мы говорим с украинским руководством. У нас очень хорошие переговоры. Думаю, мы этого добьемся. Думаю, есть надежда, что это <...> превзойдет все ожидания. Дональд Трамп, глава США

Говоря о боевых действиях в зоне проведения Россией специальной военной операции, Дональд Трамп сообщил, что хочет того, чтобы сражения прекратились.

Трамп заявил, что заслужил Нобелевскую премию мира.

Фото и видео: Белый дом