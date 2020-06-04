Трамп считает, что Байден ничего не сделал для решения проблемы расизма

Президент США считает, что Джо Байден ничего не сделал за 43 года в политике для решения проблемы расизма в США.

Дональд Трамп считает, что Джо Байден ничего не сделал для решения проблемы расизма. Об этом американский лидер заявил в интервью для журналистов местного телеканала Newsmax TV. Глава Белого дома заявил, что его соперник на следующих президентских выборах за все свои годы в политике никак себя не проявил в вопросе решения проблемы расизма.

Я слышал, как Байден сегодня говорил о системном расизме в полицейском департаменте. И у меня простой вопрос: он был в политике 43 года, почему он ничего не сделал с этим? Дональд Трамп, президент США

Глава государства напомнил, что руководит страной всего 3,5 года. Его оппонент с 1973 по 2009 года представлял штат Делавэр в Сенате, а затем до 2017 года являлся вице-президентом Америки.

Трамп "похоронил" президентство Байдена в Facebook.

Видео: Youtube/ Newsmax TV