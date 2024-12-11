Трамп помиловал осужденного на пожизненный срок основателя наркомаркетплейса Росса Ульбрихта

Глава США сообщил новость в соцсетях.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп помиловал основателя торговой онлайн-площадки по продаже наркотиков и поддельных документов Росса Ульбрихта. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в собственном аккаунте в его социальной сети Truth Social.

Я только что позвонил матери Росса Уильяма Ульбрихта и сказал, что в честь нее и либертарианского движения, которое так сильно меня поддержало, я только что подписал полное и безоговорочное помилование ее сына. Отбросы, которые работали над его осуждением, были теми же безумцами, которые участвовали в современном превращении правительства в оружие против меня. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что Росса Ульбрихта ранее власти страны приговорили к пожизненному заключению. Мужчина провел в тюрьме 11 лет. Прокуроры упоминали о том, что несуществующая на сегодняшний день торговая площадка позволяла пользователям анонимно торговать запрещенными веществами через биткоины. Обвинители охарактеризовали фигуранта расследования как наркоторговца и преступного спекулятора. Они считают, что по вине злоумышленника погибли как минимум шесть человек. Государственное обвинение считало бизнесмена подстрекателем к убийствам людей, которых он считал угрозой своему предприятию.

Трамп ответил на вопрос о поставках оружия Украине.

Фото: Белый дом