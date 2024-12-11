Трамп ответил на вопрос о поставках оружия Украине

Глава США указал на свою готовность обсуждать этот вопрос.

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших военных поставок для киевского режима. Иностранный политик вновь заявил, что его запланированные контакты с российским лидером Владимиром Путиным состоятся "в очень скором времени". Однако глава США не исключил возможности полного прекращения оказания помощи для ВСУ со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление республиканец сделал перед местными журналистами, выступая на брифинге в Белом доме. По мнению лидера страны, европейские страны должны существенно увеличить расходы, отправляемые на поддержку ВСУ, так как проблема в большей степени касается именно их региона.

Мы изучаем данный вопрос. Мы займемся этим очень скоро. Мы на связи с Зеленским. Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдет. Дональд Трамп, глава Белого дома

Президент США также дал понять, что кризисная ситуация на Украине фигурировала в ходе его недавних рабочих контактов с председателем Китая Си Цзиньпином.

Трамп заявил, что США не нуждаются в закупках нефти у Венесуэлы.

Фото и видео: YouTube / Defense Now