Дональд Трамп подписал временный бюджет для предотвращения "шатдауна". Глава Белого дома одобрил документ, ранее принятый Конгрессом США. По мнению чиновников, он на неделю сможет предотвратить временное сокращение работы министерств из-за отсутствия бюджета. Об этом рассказали представители пресс-службы Белого дома.
Трамп подписал документ, который продляет финансирование работы правительства США до 18 декабря. Ранее документ начал был одобрен палатой представителей, затем - Сенатом. Также Сенат принял американский оборонный бюджет. В нем содержатся новые санкции. В списке - ограничения против российского газового проекта "Северный поток-2". "За" введение дополнительных санкций высказались 84 человека, против - только 13.
Напомним, что оборонный бюджет США предусматривает также санкции против магистрали "Турецкий поток".
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Фото: Pixabay.com
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