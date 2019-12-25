Ранее документ принял Конгресс США.

Дональд Трамп подписал временный бюджет для предотвращения "шатдауна". Глава Белого дома одобрил документ, ранее принятый Конгрессом США. По мнению чиновников, он на неделю сможет предотвратить временное сокращение работы министерств из-за отсутствия бюджета. Об этом рассказали представители пресс-службы Белого дома.

Трамп подписал документ, который продляет финансирование работы правительства США до 18 декабря. Ранее документ начал был одобрен палатой представителей, затем - Сенатом. Также Сенат принял американский оборонный бюджет. В нем содержатся новые санкции. В списке - ограничения против российского газового проекта "Северный поток-2". "За" введение дополнительных санкций высказались 84 человека, против - только 13.

Напомним, что оборонный бюджет США предусматривает также санкции против магистрали "Турецкий поток".

США намерены расширить действие санкционного "закона Цезаря" на несирийцев.

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