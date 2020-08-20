Американский президент поддерживает движение QAnon.

Дональд Трамп поддержал борьбу конспирологов с сатанистами-педофилами. Об этом заявил американский журналисты из Vox Аарон Рупар. Представитель СМИ в собственном Twitter-аккаунте выложил отрывки из выступлений политика, в который он позитивно отзывается о деятельности QAnon. Это движение обличает преступников в рядах американских элит.

Трамп ответил на вопрос журналиста о том действительно ли он считает, что спасает мир от педофилов и каннибалов. Политик добавил, что его администрация также борется с радикально левой философией, которая может уничтожить Вашингтон, а после - и весь мир.

Это должно звучать как что-то плохое? Вообще-то да, мы спасаем мир Дональд Трамп, президент США

Напомним, что в 2018 году лидер движения QAnon Майкл Уильям Леброн лично встречался с Дональдом Трампом.

Обама обвинил Трампа в смерти 170 тыс. американцев от COVID-19.

Видео: Twitter / @atrupar