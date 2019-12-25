Президент СШа с первого раза не понял вопрос журналистов.

Дональд Трамп перепутал Белоруссию и террористов. Об этом заявил в собственном аккаунте в Twitter американский журналист Аарон Рупар. Представитель СМИ написал о том, что президент США не расслышал с первого раза слово "Белоруссия". Он посчитал, что его спрашивают о боевиках.

Поддерживаю ли я протестующих и террористов? Дональд Трамп, президент США

На самом деле у политика спросили об его отношении к протестным акциям в Белоруссии, а также послании Трампа для России. Помощники президента помогли ему понять смысл вопроса журналистов. После этого глава Белого дома заявил, что хочет обсудить с Кремлем ситуацию, которая сложилась в Минске после проведения президентских выборов. Он подчеркнул, что в республике "не слишком много демократии".

Клинтон назвал Белый дом при Трампе "эпицентром урагана".