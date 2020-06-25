Глава США считает, что переговоры с Москвой "идут очень хорошо".

Дональд Трамп оценил ход работы над соглашением по ядерному оружию с Россией. Об этом американские политик заявил после рабочей встречи с президентом Польши в Белом доме. Глава государства отметил, что переговоры по контролю над стратегическим вооружением с Москвой идут хорошо.

Мы сейчас работаем с Россией над соглашением об оружии, и это большое дело, в частности о ядерном оружии. Я думаю, что могу сказать, что дела у нас идут очень хорошо. Обе страны хотят, чтобы это произошло Дональд Трамп, президент США

В Вашингтоне добавили, что переговоры США с Россией также ведутся по многим другим вопросам. Трамп добавил, что в Москве сейчас находится посол, который планирует посетить некоторые мероприятия. Речь идет о торжествах, запланированных в честь 75-летия Победы в ВОВ. Президент США напомнил, что подобные мероприятия официальные представители Вашингтона посетят в августе в Польше.

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Видео: The White House