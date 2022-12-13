Экс-глава США напомнил, что военные оставили в стране Ближнего Востока свою технику и вооружение.

Вывод американских войск с территории Афганистана стал самым позорным моментом в истории страны. такое мнение выразил в рамках своего выступления бывший лидер Белого дома Дональд Трамп. Политик произнес речь в собственно м поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида после выдвинутых судом против него обвинений.

Наш некомпетентный выход из Афганистана, где мы оставили американских граждан и оборудование на сумму 85 миллиардов долларов, лучшее в мире военное оборудование, потеряли 13 блистательных жизней. <...> По моему мнению, это самое позорное... Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что государственное обвинение 4 апреля предъявило 34 подозрения политику в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой интимной связи. Дональд Трамп заявил о своей невиновности, после чего был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат бывшего лидера Белого дома Джо Такопина публично заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.

Трамп: экономика США разваливается, а доллар перестанет быть стандартом при расчетах.

Фото и видео: Telegram / The Telegraph