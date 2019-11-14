Трамп назвал мошенничеством слушания в Конгрессе по импичменту

Президент США призвал их запретить.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не смотрел "ни одной минуты" из трансляции открытых слушаний в Конгрессе по вопросу объявления ему импичмента. При этом глава Америки считает подобные слушания мошенничеством и призывает их запретить. Об этом пишет "Интерфакс".

Открытые слушания начались накануне и должны продолжиться в течение ближайших недель. Процедура импичмента была запущена после телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Президент США потребовал от украинского коллеги начать расследование против сына Джо Байдена. В свою очередь Зеленский отказался проводить расследование по приказу США, заявив, что Украине "нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна". Отметим, что сам Джо Байден является прямым конкурентом Трампа на грядущих президентских выборах.