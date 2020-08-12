Глава Белого дома напомнил о проблеме ядерного разоружения.

Дональд Трамп назвал крупнейшую проблему в мире. Об этом политик заявил в интервью местному журналисту. Американский президент считает, что ситуация вокруг переговоров с Россией по ядерному разоружению - это крупная международная проблема, которую можно назвать "самой большой".

Политик не сомневается в том, что Москва очень хочет заключить с Вашингтоном соглашение о ядерных вооружениях. Он отметил, что обе стороны работают над данным вопросом. Дональд Трамп рассказал, что радуется тому, что Россия не собирается медлить в данном вопросе.

По мнению Трампа, переговоры между РФ и США по ядерному разоружению ведутся "очень хорошо". Он отметил, что стороны напряженно работают над заключением договора.

Трамп оценил жесткость своей политики по отношению к России.

Видео: YT / Hugh Hewitt: Politics and National Security