Трамп назвал Байдена посмешищем из-за Израиля

Экс-глава США назвал неудачи своего преемника на посту главы государства.

Бывший американский президент Дональд Трамп в среду нелицеприятно отозвался о своем преемнике Джо Байдене из Белого дома. Политик обвинил представителя Демократической партии США в некомпетентности и напрямую назвал его "посмешищем", которое "оккупировало" администрацию в Вашингтоне. Такие данные спикер огласил во время своего выступления перед сторонниками в штате Флорида.

При Жуликоватом Джо вы получили хаос, кровопролитие, войну, террор и смерть. Взгляните на то, что происходит сегодня. Все потому, что Белый дом оккупировало посмешище. Враги Америки по всему миру попросту не могут поверить тому, насколько сильно им повезло. Дональд Трамп, экс-глава США

В числе таких событий, которые произошли в силу "некомпетентности" Джо Байдена, член Республиканской партии упомянул недавнее обострение палестино-израильского конфликта нас Ближнем Востоке. Дональд Трамп уверен в том, что противникам Америки по-настоящему повезло, так как сейчас каждый злодей, монстр, террорист или диктатор способен как никогда хорошо себя чувствовать при президентстве Джо Байдена.

Трамп допустил использование искусственного интеллекта не только во благо.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News