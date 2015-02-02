Экс-глава США считает, что технологии будут применяться не ради блага общества.

Технологии искусственного интеллекта, несмотря на свои потрясающие возможности, будут в дальнейшем использоваться мировым сообществом не только в благих целях. Гость интервью рассказал Джону Соломону из Just The News и Ребекке Вебер из Ассоциации зрелых американских граждан о том, что следует задуматься об угрозе. Представитель Республиканской партии добавил, что с восторгом смотрел ролики в социальных сетях, которые снимались с использованием ИИ.

Это по-настоящему опасно. То, что ИИ может делать, просто потрясает, но я не могу придумать ни одной причины, почему его использовали бы во благо. Я видел кадры, как я делаю в интернете заявления, которых я никогда не делал и которые ужасны. Знаете, подобное могло бы спровоцировать третью мировую войну. Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп признал, что его сходство с персонажем из видео "было поразительным", но отличие заключалось исключительно в смысле высказываний.

Трамп: Украина может отдать области с русскоязычным населением России.

Фото и видео: rumble.com