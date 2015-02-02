Экс-президент США заговорил о возможной сделке между Киевом и Москвой.

Бывший американский лидер от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что для сохранения Украины властям из киевского режима следовало бы отдать территории с русскоязычным населением Москве. Гость интервью рассказал Джону Соломону из Just The News и Ребекке Вебер из Ассоциации зрелых американских граждан о том, что смог бы договориться о сделке. Политик считает, что позиция действующей администрации Белого дома при президенте Джо Байдене заключается в том, что Вашингтон не прекратит оказывать поддержку киевскому режиму до "победного конца". Однако эта ситуация может привести общество к третьей мировой войне. По словам политика, если бы ему удалось сохранить высший должностной пост в стране, то украинского кризиса бы не произошло.

Я мог бы договориться о сделке. Можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке. Тогда можно было бы сохранить страну. Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп раскритиковал Байдена и Обаму за сближение России и Китая.

Фото и видео: rumble.com