Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд

Условия соглашения практически не изменились с октября прошлого года. Тогда Турция ответила отказом.

The Washington Post написал о том, что Дональд Трамп предложил Тайипу Эрдогану сделку на 100 млн долларов. Глава США также готов решить вопрос о введении санкций против Турции за покупку ЗРС С-400 у России. По данным издания, соответствующее письмо направлено президенту Турции на прошлой неделе.

Напомним, что сейчас в Вашингтоне настаивают, чтобы страна отказалась от "ввода в эксплуатацию" С-400. Дипломаты полагают, что так Россия сможет иметь доступ к средствам коммуникации и защиты F-35. Если в Анкаре откажутся от российского оружия, то ей разрешат вернуться к программе создания многоцелевых американских истребителей, а также местные политики избегут рестрикций.

Однако предложение Трампа может быть воспринято в США неоднозначно. Многие сенаторы и конгрессмены настроены за введение ограничений против Турции. Кроме того, похожие условия американцы предлагали Анкаре в октябре 2018 года, но тогда они получили отказ.

Ранее Piter.tv писал о том, что Турция не исключила продолжения операции "Источник мира" в Сирии.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/OP Info, Rumoaohepta7, US Military Power