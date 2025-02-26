Трамп допустил, что сделка по ископаемым с Украиной может достичь $1 трлн

Глава США указал на то, что соглашение еще не достигнуто.

Сделка американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе с киевским режимом по ее редкоземельным элементам может достигать одного триллиона долларов. Соответствующее заявление сделал лидер Белого дома в ходе общения с местными журналистами из Овального кабинета в Вашингтоне. Политик пояснил, что в скором времени будет заключено соглашение по полезным ископаемым.

Это очень крупная сделка. Это может быть сделка на $1 трлн. Мы потратили [на помощь Украине] $350 млрд. Европа получит свои деньги обратно, потому что они направили их в виде кредита, а мы просто дали им 300 или 350 млрд, никто толком не знает. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп добавил, что сейчас украинские власти даже не могут ответить на вопрос о том, сколько денег США передали на поддержку Киева. Дональд Трамп добавил, что страна хочет получить эти денежные средства обратно.

Трамп пригрозил увольнением госслужащим, если они не ответят на требование Маска.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX

