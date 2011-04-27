Трамп: США не могут тратить значительные средства на НАТО и торговый дефицит

Глава США прокомментировал ввод пошлин.

В вашингтонской администрации не могут тратить значительные денежные средства на Организацию Североатлантического договора (НАТО) и торговый дефицит. Соответствующее заявление сделал в общении с местными журналистами пресс-пула Белого дома с борта самолета американский президент-республиканец Дональд Трамп. Иностранный политик ответил на вопросы местных СМИ по пути из штата Флорида в столицу США.

Это невозможно. США не могут терять $1,9 трлн на торговле. Мы не можем так поступать, а также тратить кучу денег на НАТО, чтобы защищать европейские страны, прикрывать их военными и терять деньги на торговле. Все это безумие, и я был избран с учетом этого. Мы объяснили это. Дональд Трамп, глава США

Глава США оценил перед СМИ возможный рост инфляции в связи с вводимыми пошлинами. Дональд Трамп не думает, что инфляция станет большой проблемой для страны. В течение четырех лет с момента его первого президентского срока, по словам политика, он успешно получил "сотни миллиардов долларов от Китая", а также денежные средства от третьих стран. Лидер Белого дома снова публично напомнил прессе о том, что у его предшественника, 46-го президента США, Джо Байдена фиксировались худшие инфляционные показатели.

У меня не было инфляции. Все было хорошо. А потом, когда пришел этот олух, <...> с нашей страной случилось плохое... Дональд Трамп, глава США

Президент США подчеркнул, что намерен на переговорах в понедельник в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудить торговлю и таможенные тарифы.

Трамп объяснил срыв сделки по покупке TikTok в США введением тарифов.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News