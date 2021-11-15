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В поселке Торики после пожара нашли два обгоревших трупа
Сегодня, 9:17
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В поселке Торики после пожара нашли два обгоревших трупа

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Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

После пожара в поселке Торики Красносельского района нашли два обгоревших трупа. Об этом стало известно Piter.tv.

Ночью 6 ноября в поселке Торики, СНТ "Дружный-2", после тушения пожара в дачном доме в сильно обгоревшем состоянии были обнаружены два трупа. По предварительной информации, это тела владельцев данного дома, 71-летнего мужчины и 74-летней женщины.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее на Руставели во время квартирного пожара пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: тела, торики
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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