В поселке Торики после пожара нашли два обгоревших трупа

После пожара в поселке Торики Красносельского района нашли два обгоревших трупа. Об этом стало известно Piter.tv.
Ночью 6 ноября в поселке Торики, СНТ "Дружный-2", после тушения пожара в дачном доме в сильно обгоревшем состоянии были обнаружены два трупа. По предварительной информации, это тела владельцев данного дома, 71-летнего мужчины и 74-летней женщины.
Трупы направлены в морг для установления причины смерти.
Ранее на Руставели во время квартирного пожара пострадал мужчина.
Фото: Piter.tv
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