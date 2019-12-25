Торговые сети отказываются продавать алкоголь петербуржцам в масках

Петербуржцы пожаловались, что в магазинах крупных торговых сетей при покупке табачной и алкогольной продукции кассиры просят снять с лица маску, чтобы сравнить фотографию в паспорте с клиентом. Об этом пишут "Невские новости".
Одна из читательниц издания рассказала, что так делают, в частности, в магазине "Пятерочка" на проспекте Науки, 21/1. При покупке алкогольной продукции кассир попросил ее снять маску. На замечание, что маска является обязательным атрибутом при посещении магазина, кассир настояла на ее снятии.
Петербурженка заявила, что при покупке алкоголя и сигарет маски просят снять всех. В противном случае отказываются пробивать товар.
Напомним, что с 12 мая в Петербурге действует обязательный масочно-перчаточный режим. За его нарушение грозит штраф в размере 4 тысяч рублей. В то же время маски, действительно, помогают скрыть возраст покупателя. Магазины рискуют нарваться на крупный штраф, если продадут табачную или спиртную продукцию несовершеннолетним.
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Фото: pixabay.com
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