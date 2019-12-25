Комздрав Петербурга рассказал о пяти новых жертвах коронавируса

Причиной смерти стала двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19.

За минувшие сутки в Петербурге от коронавирусной инфекции скончались еще пять человек. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению города.

Умершими оказались женщины в возрасте 55, 61, 82 и 90 лет, также умер 81-летний мужчина. Все пациенты имели хронические заболевания, в их числе ожирение, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, атеросклероз сосудов и гипертоническая болезнь. К смерти привела двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусом.

С начала пандемии COVID-19 в Петербурге заболели 11 340 человек, больше 2 тысяч выздоровели, 95 пациентов умерли.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверили больше 13 тысяч человек.

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