К подобным мерам прибегла торговая сеть Globus.

Торговые сети начали требовать от покупателей носить маски, которые продаются на входе. Без них покупателям запрещено проходить на территорию магазина.

К подобным мерам прибегла торговая сеть Globus. Пока новое правило для покупателей она ввела только в одном городе — Красногорске. В компании хотят распространить его на все свои 17 гипермаркетов в стране.

Подобные меры хотят принять и в торговой сети Billa. Также там хотят ограничить время для покупок для людей старше 65 лет. Они смогут посещать магазин только с 9 до 10 часов утра.

Ранее были названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса. Среди них есть аптеки и магазины.