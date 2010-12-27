Петербуржцы просят сделать из него скамейку.

В среду, 25 декабря, стало известно о том, что в Петроградском районе срубили вековой тополь-гигант. Об этом сообщает "Фонтанка".

"Свидетель исторических событий" рос через дорогу от Лопухинского сада, на Каменноостровском проспекте, 66. Горожане отмечают, что на тополе заметили гниль. Скорее всего она и послужила причиной, по которой срубили вековое дерево.

Горожане просят у властей Петербурга сделать из него скамейку.

Ранее мы сообщали о том, что на Петербург надвигаются дождь и ветер.

Фото:pixabay