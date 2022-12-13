Ленобласть вошла в топ социально-экономически устойчивых регионов

Регион занял 17 место в рейтинге.

47-ой регион оказался на 17 месте в рейтинге социально-экономической устойчивости регионов РФ. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на результаты исследования Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

В первую тройку по показателю вошли ЯНАО, НАО и Чукотка. Пятерку замыкают Сахалинская область и Москва.

В ходе исследования аналитики ориентировались на 3 критерия – среднюю зарплату в регионе, а также уровень социального благополучия, то есть, отношение средней зарплаты к минимальной стоимости жизни одного работающего, и региональный продукт на душу населения.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожске и Кузьмолово обустроили "лазерные" зебры.

Фото: Правительство Ленобласти