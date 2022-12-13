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Ленобласть вошла в топ социально-экономически устойчивых регионов
Сегодня, 10:34
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Ленобласть вошла в топ социально-экономически устойчивых регионов

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Регион занял 17 место в рейтинге.

47-ой регион оказался на 17 месте в рейтинге социально-экономической устойчивости регионов РФ. Об этом пишет издание  "Известия" со ссылкой на результаты исследования Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). 

В первую тройку по показателю вошли ЯНАО, НАО и Чукотка. Пятерку замыкают Сахалинская область и Москва.

В ходе исследования аналитики ориентировались на 3 критерия – среднюю зарплату в регионе, а также уровень социального благополучия, то есть, отношение средней зарплаты к минимальной стоимости жизни одного работающего, и региональный продукт на душу населения.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожске и Кузьмолово обустроили "лазерные" зебры.

Фото: Правительство Ленобласти 

Теги: ленинградская область, социальная поддержка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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