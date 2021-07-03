Топ-5 самых необычных "Запорожцев" на продажу в России

На российском автомобильном рынке до сих пор можно найти интересные раритетные модели "Запорожца". Редакция 110km.ru изучила актуальные предложения и выбрала пять самых удивительных и дорогих "Запорожцев", которые можно купить в августе 2024 года.

ЗАЗ-968М (1992) за 1 500 000 рублей

В Краснодарском крае продается "капсула времени" — автомобиль, который почти не эксплуатировался и сохранил оригинальную краску и детали. Пробег — всего 310 км, а мотор переделан под газ.

Электрический ЗАЗ-965 (1966) за 1 650 000 рублей

В Санкт-Петербурге продают уникальный электрический "Запорожец" в ярко-пурпурной окраске, с электромотором мощностью 23 л.с. и запасом хода до 370 км. Модернизация включает светлый кожаный салон и возможность установки гибридной системы.

ЗАЗ-968М (1985) за 1 950 000 рублей

На Ставрополье выставлен на продажу автомобиль-шоу — развлекательный комплекс с караоке и игровой приставкой, включающий в себя прицеп-бар. Это идеальный автомобиль для мероприятий и праздников.

Пожарный ЗАЗ-968М (1994) за 2 645 000 рублей

Этот раритетный пикап с прицепом из Санкт-Петербурга, оснащенный вездеходными колесами и противопожарным оборудованием, когда-то служил на заводе игрушек. В комплекте идет также восстановленная пожарная мотопомпа.