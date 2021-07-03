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Топ-5 самых необычных "Запорожцев" на продажу в России
Сегодня, 10:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Топ-5 самых необычных "Запорожцев" на продажу в России

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За 35 лет с конвейера ЗАЗ сошло порядка трех миллионов "Запорожцев" разных модификаций.

На российском автомобильном рынке до сих пор можно найти интересные раритетные модели "Запорожца". Редакция 110km.ru изучила актуальные предложения и выбрала пять самых удивительных и дорогих "Запорожцев", которые можно купить в августе 2024 года.

  1. ЗАЗ-968М (1992) за 1 500 000 рублей
    В Краснодарском крае продается "капсула времени" — автомобиль, который почти не эксплуатировался и сохранил оригинальную краску и детали. Пробег — всего 310 км, а мотор переделан под газ.

  2. Электрический ЗАЗ-965 (1966) за 1 650 000 рублей
    В Санкт-Петербурге продают уникальный электрический "Запорожец" в ярко-пурпурной окраске, с электромотором мощностью 23 л.с. и запасом хода до 370 км. Модернизация включает светлый кожаный салон и возможность установки гибридной системы.

  3. ЗАЗ-968М (1985) за 1 950 000 рублей
    На Ставрополье выставлен на продажу автомобиль-шоу — развлекательный комплекс с караоке и игровой приставкой, включающий в себя прицеп-бар. Это идеальный автомобиль для мероприятий и праздников.

  4. Пожарный ЗАЗ-968М (1994) за 2 645 000 рублей
    Этот раритетный пикап с прицепом из Санкт-Петербурга, оснащенный вездеходными колесами и противопожарным оборудованием, когда-то служил на заводе игрушек. В комплекте идет также восстановленная пожарная мотопомпа.

  5. Модернизированный ЗАЗ-965 (1966) за 5 000 000 рублей
    Самый дорогой "Запорожец" находится в Подмосковье. Его оснастили современным турбомотором на 84 л.с., дисковыми тормозами и электронной системой. Теперь эта машина разгоняется до 100 км/ч за 10,7 секунды.

Фото: pxhere

Теги: запорожец
Категории: Лента новостей, Общество, Автомобильные новости,

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