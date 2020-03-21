Выяснилось, сколько могли бы стоить советские автомобили в пересчете на рубли

Переводом из советской реальности в российскую занялись журналисты "Российской газеты".

В сети появилось исследование, посвященное тому, сколько бы в пересчете на российские рубли стоили бы популярные новинки советского автопрома. В исследовании "Российской газеты" упоминается, что если ориентироваться на прожиточные минимумы 65-75-х гг. к 2019-2020 годам, то соотношение курса советского рубля к российскому выйдет как 1 советский к 279,6 "текущим" рублям.

Так, стоимость "Жигулей" ВАЗ-2101 выходит к 1,47 млн рублей, что равно покупке "Шкоды Октавия" в сегодняшней реальности. "Запорожец" ЗАЗ-966 вышел по стоимости в 838 тысяч рублей. За такие деньки сейчас можно купить Renault Sandero в топовой версии, Renault Sandero Stepway в средней либо Kia Picanto. "Москвич-412" обошелся бы сейчас в 1,38 млн рублей, что равно по стоимости покупке Hyundai Elantra, Kia Cerato или переднеприводного Nissan Qashqai.

"Волга" ГАЗ-21 вышла стоимостью в 2,37 млн рублей, что равноценно Toyota Camry либо Skoda Superb. а УАЗ-469 (1,95 рублей) равен по цене, например сегодняшней Toyota RAV4.

Ранее мы сообщали о том, что с 31 марта 2020 года в России вступает в силу очередной ГОСТ, согласно которому автомобильные компании должны будут выдавать "этикетки энергоэффективности".