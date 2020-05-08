Составлен топ-10 популярных фильмов и сериалов у россиян на самоизоляции

Лидирующую позицию заняли "Отель Белград" и "Содержанки".

Весь апрель жители России вынуждены были сидеть дома из-за пандемии коронавируса. В этот период времени люди активно смотрели не только новые фильмы и сериалы, но и давно вышедшие блокбастеры. Издание "Ридус" на основе отчета онлайн-кинотеатра Okko.tv составило топ-10 кинокартин, которые стали самыми востребованными у россиян за прошедший месяц.

Лидирующую позицию в списке фильмов заняла главная комедия весны "Отель Белград" с Милошем Биковичем и Дарьей Пожарской в главных ролях.

Сербский сердцеед и хозяин пятизвездочного отеля в Белграде Павел живет, не зная бед, пока однажды не переходит дорогу местному коллекционеру-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочке. Девушка начинает активно готовиться к свадьбе с красавчиком отельером. В это время в Белград приезжает русская любовь Паши Даша. В романтичной атмосфере древнего города чувства молодых людей готовы вспыхнуть вновь. Однако их отношениям могут помешать разные обстоятельства…

В тройке лидеров также оказались фильмы "Холоп" с Милошем Биковичем и "(НЕ)идеальный мужчина" с Егором Кридом. В десятку самых популярных кинолент попали "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, "Джентльмены" Гая Ричи и "Форсаж: Хоббс и Шоу" Дэвида Литча.

Топ самых популярных сериалов апреля возглавили "Содержанки" Константина Богомолова. Также россияне активно смотрели "257 причин, чтобы жить" и "Мир Дикого Запада". В десятке оказались "Чернобыль", "Игра престолов" и "Рассказ служанки".

Самым востребованным детским контентом стали анимационные фильмы "Тайная жизнь домашних животных 2", "Король Лев" и "История игрушек 4".

Интересно, что в апреле внимание россиян также привлекли спектакли и виртуальные экскурсии, прямые трансляции концертов, кулинарные уроки, фильмы о путешествиях. Например, много просмотров собрала экскурсия "Третьяковка со Шнуром". За сутки к онлайн прогулке по одному из главных музеев России в обществе лидера группы "Ленинград" присоединились более 17 тысяч пользователей. Это в 4 раза больше, чем средняя посещаемость музея в день.

Ранее мы писали, что продолжение сериала "Диверсант" выйдет на Первом 9 мая.

Видео: YouTube / Central Partnership