Тоннель метро до станции "Каменка" завершили на 35%

Темпы строительства составляют 250 метров в месяц.

В Петербурге завершили 35% проходки тоннеля Зеленой линии метро до станции "Каменка". Об этом 17 января заявил председатель комитета по строительству Игорь Креславский.

Креславский подчеркнул, что темпы строительства составляют 250 метров в месяц. На текущий момент установлено 884 кольца из запланированных 2507.

Напомним, что на отделочные работы на станциях "Каменка" и "Богатырская" на северной части Зеленой ветки планируют направить около 4,4 миллиарда рублей. Завершить работы рассчитывают в ноябре-декабрь 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что станцию метро "Горьковская" закроют на вход в выходные.

Фото: Telegram / Подземник (Sergio D)