Токсовский тоннель станет реверсивным

В ночь с 18 на 19 июля.

С 00:00 до 06:00 19 июля 2018 года в Токсовском тоннеле будет реверсивное движение. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В Токсовском тоннеле (внутреннее кольцо КАД км 31+433 — транспортная развязка КАД на пересечении с а/д "Санкт-Петербург — Матокса") северный транспортный отсек будут приводить в транспортно-эксплуатационное состояние. Поэтому в данный период времени вводится реверсивное движение с ручным регулированием.

Двигаться по тоннелю можно будет со скоростью не больше 40 км/ч. На участке установят временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы , смонтируют сигнальные фонари дежурного освещения.

В настоящее время ремонт Токсовского тоннеля проводит подрядная организация ООО "Карст". Работы должны быть завершены 1 декабря 2018 года. Во время работ одна половина тоннеля по направлению в Ленинградскую область закрыта. Движение транспорта организовано по второй половине тоннеля по двум полосам (по одной полосе в каждом направлении).

Фото: Группа компаний "АБЗ-1"/ВК