Тысячи петербургских бездомных могут погибнуть без прививки от коронавируса

В России по-прежнему невозможна вакцинация людей без документов.

В Петербурге тысячи бездомных оказались под угрозой из-за того, что в России по-прежнему невозможна вакцинация людей без документов. Об этом пишут городские СМИ, ссылаясь на слова представителей "Ночлежки".

По данным благотворительной организации, с начала вакцинации привиться от коронавируса смогли лишь около 100 подопечных "Ночлежки". Они все имеют документы и проживают в реабилитационном приюте на Боровой улице. Остальные сделать прививку так и не смогли.

Сообщается, что общественники и юристы пытаются решить вопрос с вакцинацией бездомных с лета. Однако эту проблему так и не урегулировали на государственном уровне.

По официальным данным, в Петербурге сегодня проживают около 15 тысяч бездомных, по неофициальным – более 60 тысяч.

Ранее мы писали, что жителя Ленобласти с болями в спине по факту лечили от коронавируса.

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