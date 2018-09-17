Tinkoff STEREOLETO 2019

С 6-7 июля в Петербурге снова пройдет популярный музыкальный фестиваль.

"STEREOLETO" давно входит в список символов Северной столицы вместе с Эрмитажем, разводными мостами и "Зенитом". В этом году в Петербург приедут группы Мумий Тролль, "кАчевники", IC3PEAK, "FONTAINES D.C", "LITTLE BIG", "МАРТОВСКИЕ ИДЫ" и другие. Также на сцене порта "Севкабель" зажгут Монеточка, Тося Чайкина и EMIKA. Билеты можно приобрести на сайте: https://bestfest.ru/

Адрес: порт Севкабель, Кожевенная линия, 40Д

Возрастное ограничение: 6+

Цена билета: от 2 700 - 4 700 рублей.

Фото: Tinkoff STEREOLETO / ВК.