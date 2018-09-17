Tinkoff STEREOLETO 2019

"STEREOLETO" давно входит в список символов Северной столицы вместе с Эрмитажем, разводными мостами и "Зенитом". В этом году в Петербург приедут группы Мумий Тролль, "кАчевники", IC3PEAK, "FONTAINES D.C", "LITTLE BIG", "МАРТОВСКИЕ ИДЫ" и другие. Также на сцене порта "Севкабель" зажгут Монеточка, Тося Чайкина и EMIKA. Билеты можно приобрести на сайте: https://bestfest.ru/
Адрес: порт Севкабель, Кожевенная линия, 40Д
Возрастное ограничение: 6+
Цена билета: от 2 700 - 4 700 рублей.
Фото: Tinkoff STEREOLETO / ВК.
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