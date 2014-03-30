Тимошенко: Украина стоит на коленях перед Россией

Экс-премьер Украины напомнила об энергетическом кризисе в стране.

Украинский политик, бывший премьер-министр страны и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Киев сейчас стоит на коленях перед Россией. Такую позицию представитель Верховной Рады высказала в эфире местного телеканала "НАШ". Она выступила с резкой критикой руководства по энергетической политике. По словам спикера, сейчас государство полностью зависит от российских поставок топлива.

У нас не закачан газ, не положен уголь, не обеспечено все, что нужно для отопительного периода и это значит, что нас поставили практически на колени. Юлия Тимошенко, украинский депутат

Эксперт напомнила коллегам о том, что текущая ситуация в энергетической сфере Украины фактически означает для страны чрезвычайное положение.

Первая партия законтрактованного угля из США прибыла на Украину.

Фото и видео: YouTube / НАШ 3.0

