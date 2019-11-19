Тимошенко высмеяла Зеленского после критики в свой адрес

Она напомнила президенту о "давней украинской традиции".

Юлия Тимошенко высмеяла Владимира Зеленского после критики в свой адрес. В своем Facebook глава партии "Батькивщина" напомнила президенту о "давней украинской традиции".

Тимошенко написала, что "раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот". Она заявила, что Зеленского ждут на корпоративах "со своим пианино".

Зеленский раскритиковал Тимошенко за уход в оппозицию. По словам украинского лидера, глава "Батькивщины" раз в пять лет выступает против президента, имитируя заботу о народе.

Ранее Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли.

Видео: YouTube / Телеканал ICTV, Факти ICTV, Сегодня, Юлія Тимошенко