Зеленский заявил о пользе лишения Тимошенко "сладенького"

Президент Украины объяснил, что заставило Юлию Тимошенко податься в оппозиционеры.

Зеленский считает, что Тимошенко ушла в оппозицию, "потому что ей не дают сладкого". Об этом политик написал в своем аккаунте на Facebook. Глава Украины заявил, что Юлия пыталась принести список "своих" людей для назначения на руководящие места. Взамен политик пообещала год голосовать за все законы, которые поддерживают депутаты "Слуги народа". Президент не согласился на условия, так как эпоха "договорняков закончилась навсегда"

Получив отказ, Тимошенко якобы ударилась в оппозицию ради собственной выгоды. Владимир Зеленский не думает, что женщиной движут принципиальные мотивы.

Есть очень давняя украинская традиция. Раз в пять лет Тимошенко Юлия Владимировна уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе прокомментировал Зеленский

Президент страны пошутил, что Тимошенко похорошела после того, как ей перестали давать "сладенького". Он добавил, что такая фигура и красивый вид "оппозиции" ей к лицу.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Украине исключают возможность продажи земли россиянам.

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Видео: YouTube/Зе! Президент, Юлія Тимошенко