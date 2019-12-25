Ребекка Коффлер оценила мировую угрозу.

The Hill: Россия и США находятся на пороге возможной ядерной войны. Такое заявление американским журналистам сделала отставной офицер военной разведки Ребекка Коффлер. По мнению эксперта, угроза ядерного противостояния между Москвой и Вашингтоном существует с самого момента распада СССР. Эта проблема связана с наличием двух противоположных мировоззрений.

Атомный арсенал СССР в конечном итоге стал психологическим оружием, которое никогда не применялось в бою. Ребекка Коффлер, отставной офицер США

Эксперт оценила модернизацию ядерного оружия РФ. По мнению Коффлер, современная доктрина России о ядерном оружии намного более опасна своего аналога во времена холодной войны, поэтому является предпосылкой к будущему конфликту. По мнению отставного офицера, РФ следует считать единственным государством, которое имеет потенциал "стереть с лица земли Америку" за счет ударов ядерных боеголовок с воздуха, земли и моря.

Экс-офицер разведки признала неготовность США к войне с Россией.

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