The Hill: Россия и США находятся на пороге возможной ядерной войны. Такое заявление американским журналистам сделала отставной офицер военной разведки Ребекка Коффлер. По мнению эксперта, угроза ядерного противостояния между Москвой и Вашингтоном существует с самого момента распада СССР. Эта проблема связана с наличием двух противоположных мировоззрений.
Атомный арсенал СССР в конечном итоге стал психологическим оружием, которое никогда не применялось в бою.
Ребекка Коффлер, отставной офицер США
Эксперт оценила модернизацию ядерного оружия РФ. По мнению Коффлер, современная доктрина России о ядерном оружии намного более опасна своего аналога во времена холодной войны, поэтому является предпосылкой к будущему конфликту. По мнению отставного офицера, РФ следует считать единственным государством, которое имеет потенциал "стереть с лица земли Америку" за счет ударов ядерных боеголовок с воздуха, земли и моря.
Экс-офицер разведки признала неготовность США к войне с Россией.
Фото: Pixabay.com
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