Территориальному фонду ОМС дополнительно начислят 850 миллионов рублей

Город увеличит финансирование ОМС на 850 миллионов во втором квартале 2020 года.
Глава ТФОМС Александр Кужель отметил, что поликлиникам прибавится работы: пациентов с коронавирусом будут выписывать и наблюдать в поликлиниках. Ко всему прочему, больные с легкой формой заболевания могут лечиться дома. На подготовку кадров выделено 1,7 миллиардов рублей, реализовано пока 75 миллионов.
Губернатор поручил следить за онкологическуой помощью и лечением сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее мы писали, что во всех больницах города проведут проверку пожарной безопасности.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все