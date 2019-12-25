Территориальному фонду ОМС дополнительно начислят 850 миллионов рублей

Эти деньги пойдут на борьбу с коронавирусом.

Город увеличит финансирование ОМС на 850 миллионов во втором квартале 2020 года.

Глава ТФОМС Александр Кужель отметил, что поликлиникам прибавится работы: пациентов с коронавирусом будут выписывать и наблюдать в поликлиниках. Ко всему прочему, больные с легкой формой заболевания могут лечиться дома. На подготовку кадров выделено 1,7 миллиардов рублей, реализовано пока 75 миллионов.

Губернатор поручил следить за онкологическуой помощью и лечением сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее мы писали, что во всех больницах города проведут проверку пожарной безопасности.

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