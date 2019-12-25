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Территориальному фонду ОМС дополнительно начислят 850 миллионов рублей
Сегодня, 21:57
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smirenny

Территориальному фонду ОМС дополнительно начислят 850 миллионов рублей

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Эти деньги пойдут на борьбу с коронавирусом.

Город увеличит финансирование ОМС на 850 миллионов во втором квартале 2020 года. 

Глава ТФОМС Александр Кужель отметил, что поликлиникам прибавится работы: пациентов с коронавирусом будут выписывать и наблюдать в поликлиниках. Ко всему прочему, больные с легкой формой заболевания могут лечиться дома. На подготовку кадров выделено 1,7 миллиардов рублей, реализовано пока 75 миллионов.

Губернатор поручил следить за онкологическуой помощью и лечением сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее мы писали, что во всех больницах города проведут проверку пожарной безопасности.

Фото: pixabay

Теги: бюджет, коронавирус, омс, финансирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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