Термометрия, дезинфекция, антисептики: новые правила в выборгских школах

Главы администраций обсудили особенности организации образовательного процесса в новом учебном году.

Сегодня в Выборге состоялось заседание с главами администраций городских и сельских поселений Выборгского района. В заседании также приняли участие советник губернатора Ленинградской области Александр Караванский, глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов. Вел совещание заместитель главы администрации Андрей Голобородько. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

На заседании обсудили особенности организации образовательного процесса в 2020-2021 году.

Председатель районного комитета образования Ольга Карвелис отметила, что учебный процесс будет проходить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

В школах новые правила – обязательная термометрия, дезинфекция помещений, обеззараживание воздуха. В целях безопасности будут открыты не только центральные двери, но и запасные выходы.

Подкорректирован и учебный план - отменят общие звонки и перемены, посетить столовую можно только по графику. Теперь не ученики будут приходить в класс к учителю, а педагоги перемещаться по классам.

По словам Ольги Карвелис, так как кабинетов в школах не хватает, пришлось задействовать и другие помещения: библиотеки, актовые залы, закрытые рекреации.

Если у школьника обнаружат температуру, то он будет помещен в специальное помещение где будет изолирован до приезда родителей и скорой помощи.

Присмотр за детьми из групп продленного дня будет осуществлять классный руководитель, а педагоги дополнительного образования будут проводить с ребятами занятия.

В связи со всеми нововведениями у педагогического коллектива прибавилось забот. В связи с этим оплата за классное руководство увеличилась с 5000 до 10000 рублей.

Ранее мы написали о том, что в Выборге пройдет фестиваль водного туризма.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО