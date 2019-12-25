Теплоснабжение в домах Выборга восстановлено

Теплосеть была восстановлена 2 марта в 00:30, жилой фонд был подключен до 04:00.

В Выборге теплоэнергетики ликвидировали аварию на трубопроводе. Ремонтно-восстановительные работы проводились на участке магистральной тепловой сети квартальной котельной по улице Маяковского,5 с отключением жилого фонда. Теплосеть была восстановлена 2 марта в 00:30, жилой фонд был подключен до 04:00. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На утро 2 марта теплоснабжение жилых домов, которые попали 1 марта в зону отключения, полностью восстановлено.

В настоящее время котельная и теплосети работают в штатном режиме. При выявлении локальных случаев, при которых батареи по-прежнему холодные, необходимо обратиться в свою управляющую компанию.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО