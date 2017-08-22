Теплосеть повторно испытывает трубы в Калининском и Красногвардейском районах

Во вторник, 22 августа, Теплосети проводят повторные испытания в двух районах города. На этот раз будет небезопасно в Калининском и Красногвардейском районах.

Теплосети Петербурга продолжают готовиться к новому отопительному сезону. Специалисты проверяют трубы. Поэтому в двух районах города сети испытают на плотность и прочность. Испытания пройдут в Калининском и Красногвардейском районах.

В зону испытаний попадают: улицы Жукова, Лабораторная, Васенко, Замшина, Антоновская, Бестужевская, Герасимовская, Мечникова, Ключевая, Львовская, Буренина, Стасовой, Апрельская. А также Полюстровский, Металлистов, Маршала Блюхера, Маршала Тухачевского, Кондратьевский, Пискаревский, Энергетиков и Среднеохтинский проспекты. Кроме того Чичуринский переулок и шоссе Революции.

Из-за испытаний может произойти разлив горячей воды. Поэтому горожан, оказавшихся в зоне испытаний, просят соблюдать осторожность. О разливе воды нужно сообщить в экстренные службы. Не стоит пытаться перейти лужи или перепарковать автомобиль из разлива. Это может быть опасно ожогами. А вот повреждения машины оплатит страховка Теплосети.

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