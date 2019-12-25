"Теплосеть Санкт-Петербурга" 8 июня проведет испытания в четырех районах города. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны и спланировать программу капитального ремонта.
В среду, 8 июня, испытания пройдут в Адмиралтейском, Центральном, Московском и Фрунзенском районах.
Схема: "Теплосеть Санкт-Петербурга"
Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
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