В среду, 8 июня, испытания пройдут в Адмиралтейском, Центральном, Московском и Фрунзенском районах.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" 8 июня проведет испытания в четырех районах города. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны и спланировать программу капитального ремонта.

В среду, 8 июня, испытания пройдут в Адмиралтейском, Центральном, Московском и Фрунзенском районах.

Схема: "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"