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"Теплосеть Санкт-Петербурга" 8 июня проведет испытания в четырех районах города
Сегодня, 9:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

"Теплосеть Санкт-Петербурга" 8 июня проведет испытания в четырех районах города

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В среду, 8 июня, испытания пройдут в Адмиралтейском, Центральном, Московском и Фрунзенском районах.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" 8 июня проведет испытания в четырех районах города. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны и спланировать программу капитального ремонта.

В среду, 8 июня, испытания пройдут в Адмиралтейском, Центральном, Московском и Фрунзенском районах.

Схема: "Теплосеть Санкт-Петербурга"
Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Теги: испытания, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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