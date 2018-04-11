"Ромео" призвали для ремонта кабеля через опору Троицкого моста

Выяснилось, что судно не врезалось в мост. Работы идут по плану.

На Троицком мосту ремонтируют электрокабель, проходящий через опору строения. Для проведения работ специалисты задействовали теплоход "Ромео". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 23 мая.

Ранее на Piter.tv стало известно, что теплоход "Ромео" совершил навал на мост в Северной столице. Как позже рассказали сотрудники МЧС, работы идут по плану, судно не врезалось в опору Троицкого моста.

Прежде на Piter.tv сообщили, что судьбу проезда под "Мостом глупости" на Софийской будут решать на следующей неделе. Ограничения движения транспорта будут сохранены. На данный момент судьба проезда еще не решена, скорее всего, она станет известна на следующей неделе. Напомним, что движение транспорта под переправой могут закрыть из-за частых ДТП.

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