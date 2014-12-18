Теплоход "Ромео" врезался в мост в Петербурге

Северо-Западная транспортная прокуратура проведет беседу с капитаном судна.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания теплоходом "Ромео", который совершил навал на Троицкий мост в воскресенье, 23 марта.

По предварительной информации, на теплоходе проводили работы по замене электрических кабелей, когда произошло столкновение. На борту находились 3 человека. Никто из них не пострадал.

Правоохранители проведут беседу с капитаном "Ромео" и собственником теплохода - ООО "Речной мост". Ситуацию возьмут под контроль.

Ранее на Piter.tv сообщили, что от Медного Всадника до "Острова фортов" отправился первый "Метеор". Известно, что скоростные теплоходы будут переправлять пассажиров в скором времени каждый день. Взрослый билет стоит 1500 рублей, детский – 800 рублей, льготный – 1200 рублей.

Видео: Piter.tv