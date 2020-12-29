Теплоэнергетики Петербурга переведены на усиленный режим работы

В новогодние праздники топливно-энергетический комплекс Петербурга перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Так, ежедневно на дежурстве находятся 29 бригад. Одна из них выехала на вызов в субботу, 2 января, в Московский район. В ходе работ за оперативно короткие сроки изношенный участок трубопровода был заменен на новый. Сменный мастер аварийно-восстановительной бригады ГУП ТЭК СПб Эрик Кораблев рассказал, что специалисты раскопали асфальт и демонтируют аварийный участок трубопровода. Отопление жильцам подадут через пару часов.
Ранее мы писали, что за год в Петербурге прорвало 8 тысяч труб.
Фото: Piter.TV
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