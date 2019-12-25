За год в Петербурге прорвало 8 тысяч труб

В большинстве своем аварии происходили из-за износа труб.

За 2020-й год в Петербурге прорвало 8 тысяч труб. Такими данными с порталом "Невские новости" поделились в комитете по энергетике Северной столицы 28 декабря. В материале отмечается, что по результатам прошлого отопительного сезона специалисты в среднем устраняли нарушения на теплотрассах за 6,2 часа.

Итоги подвели и по районам города. В зоне теплоснабжения "Теплосети Санкт-Петербурга" нарушений больше всего зафиксировано в Кировском и Фрунзенском районах, а в зоне "ответственности" ГУП "ТЭК СПб" – в Пушкинском и Колпинском районах. В большинстве своём аварии происходили из-за износа труб — чуть более 25% тепловых сетей города работают больше 25 лет.

Меньше всего дефектов было обнаружено в зоне теплоснабжения ООО "Петербургтеплоэнерго" — в Курортном и Петродворцовом районах, менее 10 случаев ежегодно.

Ранее мы сообщали о том, что пандемия коронавируса не повлияла на рост тарифов по услугам ЖКХ в Петербурге. Таким заявлением отметилась советник председателя петербургского комитета по тарифам Ирина Бугославская.

Фото: Piter.tv