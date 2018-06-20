Четверг в Петербурге обещает быть солнечным

Такая погода сохранится и в пятницу.

В предпоследний рабочий день в Петербурге, в основном, будет солнечно, осадков не предвидится. Об этом сообщает городской Гидрометцентр.

В четверг, 18 апреля, воздух прогреется до +13 градусов. Ветер будет северный, северо-восточный со скоростью до 3 метров в секунду. Атмосферное давление будет практически неизменно. Такая погода сохранится и в пятницу.

Самая низкая температура в Петербурге 18 апреля была зафиксирована в 1884 году, тогда столбик термометра опустился до минус 12 градусов, самым теплым этот день был в 1999 году – плюс 24 градуса.

Фото: Piter.TV