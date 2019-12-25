Ресурсов достаточно, чтобы оказать помощь тем, кто заболеет.

В Петербурге продолжается прививочная компания. По словам главы Комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, темпы вакцинации позволяют привить еще 400 тысяч петербуржцев до Нового года. Об этом он заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Если удастся достигнуть такого показателя, Лисовец уверен, что период новогодних праздников в городе пройдет совершенно спокойно. При этом ресурсов достаточно, чтобы оказать помощь тем, кто заболеет.

Также Лисовец заявил об уверенном снижении заболеваемости коронавирусом среди детей.

Фото: pexels.com