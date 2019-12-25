Темпы строительства жилья в России побили рекорды

Минстрой России внимательно следит за текущей ситуацией на рынке жилья.

Российская строительная отрасль демонстрирует уверенный рост: по итогам 2024 года в стройке находится почти 120 млн кв. м жилья по договорам долевого строительства, что на 12% превышает показатели прошлого года. Это свидетельствует о высокой активности рынка и устойчивости сектора в условиях внешних вызовов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

С начала года введено более 42 млн кв. м жилья. Градостроительный потенциал вырос на 11,2% и достиг 478 млн кв. м. В Минстрое отмечают, что такие показатели помогают приближаться к целям, поставленным Президентом, по увеличению объемов комфортного жилья для граждан.

Минстрой России внимательно следит за текущей ситуацией на рынке жилья. В настоящее время ведется анализ различных сценариев развития отрасли и проработка актуальных мер поддержки, в том числе ориентированных на возможность застройщиков сосредоточить свои ресурсы на завершении начатых проектов строительства, а также запуске новых.

Фото: Минстрой РФ