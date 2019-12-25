Темпы роста финансового благосостояния России опережают среднемировые показатели

Несмотря на пандемию обеспеченность и благосостояние в мире выросли.

В отчете The Boston Consulting Group (BCG) говорится, что темпы роста финансового благосостояния России в 2019-2020 годах опережают как Восточную Европу, так и среднемировые показатели.

BCG выпустила отчет "Глобальное благосостояние 2021: когда клиенты берут на себя инициативу". В нем отмечается, что несмотря на последствия пандемии во всем мире выросли обеспеченность и благосостояние. Ожидается, что по мере восстановления экономики в ближайшие пять лет рост продолжится.

Прогноз роста на период 2020-2025 годов для России составляет 6% в год. Это выше среднемирового значения (5%) и при этом ниже восточноевропейского (7%). Эксперты ожидают, что российские финансовые активы достигнут $2,1 трлн к 2025 году, - говорится в отчете.

С 2015 по 2020 годы в России на 9,1% росли реальные активы, до 2,8* трлн долларов. Предполагается, что в год активы вырастут на 5,9% и составят 3,7 трлн долларов к 2025 году.

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