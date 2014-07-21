Путин: отечественная экономика восстановилась после пандемийного спада

Глава государства отметил, что в настоящее время не все граждане могут почувствовать положительную динамику.

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика восстановилась после пандемийного спада. Об этом он сказал в ходе онлайн-совещания с руководителями фракций Государственной Думы.

По словам российского лидера, несмотря на выход на докризисный уровень, в настоящее время не все из числа граждан могут почувствовать положительную динамику.

Понимаю как трудно людям пришлось в этот сложный для всех период. К сожалению, полностью исключить последствия мировой пандемии было невозможно. С ее последствиями Россия справлялась и справляется лучше, чем многие другие страны. Мы постарались максимально смягчить удар. Владимир Путин, президент РФ

Он отметил, что российские власти помогли и помогают сейчас тем людям, которые во время кризиса потеряли работу, а также поддержали стратегические отрасли, коллективы предприятий, а также малый и средний бизнес.

Путин заявил ранее, что индустриальный рост после пандемии COVD-19 с января по июль составил почти 4,5 процента, а у обрабатывающих производств – более 5,5 процента. Кроме того, властям РФ удалось обеспечить занятость населения страны не ниже уровня 2019 года. К середине лета текущего года насчитывалось 72 миллиона трудоустроенных граждан, отметил президент.

Ранее в Минэкономразвития оценили инерционный темп роста экономики до 2030 года.

Видео: kremlin.ru