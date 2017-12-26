В Петербурге проводятся температурные испытания в Приморском, Выборгском, Пушкинском и Красносельском районах

Служащие предприятия предупредили горожан: нельзя приближаться к местам парения и заходить за ограждения.

Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" попросило петербуржцев быть внимательными и осторожными в дни проведения температурных испытаний. Служащие предприятия предупредили горожан: нельзя приближаться к местам парения и заходить за ограждения. Водителям запрещено парковать машины в зоне работы тепловых сетей.

В Приморском районе 11 апреля будут испытывать внутриквартальные тепловые сети от групповой котельной по улице Заповедной 35 к. 2.

В Выборгском районе 11 апреля пройдут работы на внутриквартальных тепловых сетях от групповой котельной Школьный переулка 10 и от групповой котельной Большого Сампсониевского проспекта, 86 к.3.

В Пушкинском районе 11 апреля испытают внутриквартальные тепловые сети от групповой котельной поселка Лесное, 29.

В Красносельском районе 11 апреля будут испытаны магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети в границах улиц Пионерстроя, Здоровцева, Чекистов, Народного ополчения, а также от групповой котельной поселка Володарский, на улице Новой , 1 к. 2 и на Российском бульваре 4/2.

Сотрудники ТЭК просят горожан, если они обнаружат около мест ремонта парение и вытекание горячей воды, провалы грунта, сообщать по телефонам: 004, 112, а также на "горячую линию" - 601-93-93.

Фото: ГУП "ТЭК" СПб