Елена Темникова презентовала в Петербурге новый и последний альбом

Елена Темникова выступила в Петербурге с презентацией нового альбома "Фиолетовый".

13 октября в Санкт-Петербурге состоялся концерт Елены Темниковой. В клубе "А2 Green Concert" она выступила с дебютным полноформатным альбомом. Главной песней альбома стала "Фиолетовый", этот трек задал на концерте общее настроение, а всё вокруг покрасилось в тона фиолетового неона.

Стоит отметить, что Темникова привезла в Северную столицу танцоров, которые стали ей не только хореографами, но и друзьями. Макс Нестерович, победитель второго сезона шоу "Танцы" на ТНТ и Екатерина Решетникова - постоянный хореограф всех сезонов проекта "Танцы" помогли создать необходимую атмосферу, в которую окунулся каждый гость.

После успешного выступления Елена Темникова опубликовала несколько фотграфий и написала: "Питер. Как вы это сделали. Когда вы успели выучить мой новый альбом. Всё. Все песни. Вы пели. Очень. Я себя даже не слышала. Время пять утра. Меня не отпускает. Вы что-то подсыпали в мою любовь..."

Звезда российской поп-сцены, а ранее солистка группы "Серебро" написала в своем Instagram, что это последняя ее работа в формате полноценной пластинки. Далее люители ее творчества смогут услышать только синглы. Однако певица уверенна, что после тура со своей командой, другие исполнители устанут копировать их фишечки.

Фото: Instagram - lenatemnikovaofficial